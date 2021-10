Rossi: ‘L’ultima sfida in Italia è triste, ma ci siamo divertiti’

Condividi l'articolo









La fine di una lunga carriera si avvicina ed “è un po’ triste. Ma è stato bellissimo, ci siamo divertiti”. Valentino Rossi domenica correrà a Misano il suo ultimo Gp in Italia. “E’ una situazione un po’ strana perché è la seconda gara a Misano in questa stagione e già questo è particolare perché di solito si gira una volta sola nello stesso circuito. Sarà una grande chance per salutare tutti i fan italiani, nel mio circuito di casa. Spero che il tempo sia buono, che si corra sull’asciutto”.

“Oltre 400 gare, la mia è una lunga carriera, non posso che ringraziare tutti – ha aggiunto Valentino Rossi – anche perché ho avuto e ho un grande sostegno ovunque vada, non solo dai sostenitori italiani. Io faccio sempre il massimo, insieme ci siamo divertiti. Comunque dopo Misano mancheranno ancora due gare e vedremo come andranno”.



