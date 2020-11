Rotelle: Aracu rieletto presidente Fisr

(ANSA) – RICCIONE, 16 NOV – Sarà l’abruzzese Sabatino

Aracu a presiedere la Fisr, Federazione Italiana Sport

Rotellistici anche per il prossimo quadriennio olimpico 2020-24,

mentre a Marika Kullmann la vicepresidenza. È quanto risultato

dalla 45/a Assemblea Nazionale Ordinaria Fisr per il rinnovo

delle cariche elettive federali che si è tenuta a Riccione

presso la struttura del Palazzo dei Congressi alla presenza del

sindaco di Riccione Renata Tosi e del Vice Presidente Coni

Alessandra Sensini, con l’inaspettato video-saluto del

Presidente del Coni Giovanni Malagò. I lavori si sono svolti nel

rispetto delle normative locali e nazionali in tema di Covid 19.

“Un grandissimo ringraziamento alle società, ai tecnici e

agli atleti – è stato il commento a caldo del Presidente Aracu –

che sono il presente ed il futuro di una federazione a cui ho

dedicato, con una passione immensa, 50 anni della mia vita.

Abbiamo costruito tanto e raggiunto traguardi importanti ma

insieme alla nuova squadra puntiamo nei prossimi anni a coronare

un ciclo. Alla leadership sportiva, al riconoscimento olimpico,

alla costante crescita dei numeri e ad un bilancio ormai

consolidato, dobbiamo affiancare promozione capillare che punti

alla base, potenziamento della classe dirigente centrale e

periferica. Nonostante sia il decano dei presidenti federali –

ha detto Aracu – sono orgoglioso di presiedere la federazione

che riesce a rappresentare il mondo dei giovani e degli sport

urban come nessun’altra!”.

Il responso delle urne, avevano diritto al voto 800 società

e 160 tecnici, ha visto il presidente uscente Sabatino Aracu,

candidato unico, rieletto alla massima carica federale per

l’ottava ed ultima volta, con il 95,87% dei voti dell’Assemblea.

(ANSA).



