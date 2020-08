“Gli Emirati arabi uniti hanno commesso un grave errore” raggiungendo un accordo con Israele. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani in un discorso alla televisione. Una mossa che per l’ayatollah Ali Khamenei trasformerà gli Emirati in “un obiettivo facile e legittimo della resistenza pro-iraniana”.



