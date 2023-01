Ruba tamponi, test e reagenti covid da ospedale, preso

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 07 GEN – Ha cercato di rubare dall’ospedale

in cui lavora 1000 guanti in lattice, 28 tamponi per rilevare il

covid, otto test antigenici, 19 reagenti chimici e quattro

provette. E’ finito così nei guai nella serata di ieri un operatore

sociosanitario del Policlinico di Milano i cui strani movimenti

erano stati notati da un addetto alla sorveglianza che l’aveva

visto portare una quindicina di scatoloni a bordo di un’auto.

L’addetto ha quindi chiamato gli agenti della Questura che hanno

rintracciato l’uomo, 43 anni, mentre lavorava a un padiglione

dell’ospedale.

In auto i poliziotti hanno scoperto la refurtiva ed è stato

pertanto denunciato per tentato furto aggravato. (ANSA).



