Rubati macchinari in legno da 200mila euro in azienda Friuli

(ANSA) – COLLOREDO DI MONTE ALBANO, 02 GEN – Sfiora i 200

mila euro il valore del materiale rubato, durante le festività,

alla Freud di Colloredo di Monte Albano (Udine). Il titolare ha

sporto denuncia oggi dopo essersi accorto della sparizione di

un’ingente quantità di attrezzature e utensili per la

lavorazione del legno.

Secondo quanto si è appreso, non ci sarebbero segni evidenti

di effrazione dei capannoni: i carabinieri stanno quindi

cercando di capire l’azione dei banditi che, tra l’altro, hanno

portato via alcuni macchinari. Gli investigatori starebbero

visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza

installate sul posto auspicando di riuscire a individuare almeno

i veicoli utilizzati dalla banda per il furto.

Il materiale sottratto sarebbe totalmente coperto da

assicurazione. (ANSA).



—

