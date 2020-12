Rubicone. Niente miracolo per Nadine, la neonata si è spenta ieri alle 19

Niente miracolo per Nadine, la piccola di due mesi e mezzo di una famiglia del Rubicone che si è spenta ieri al Bufalini dopo tre giorni di agonia. Era sabato quando i genitori della neonata, che non aveva mai sofferto di alcuna patologia, si sono accorti che qualcosa non andava. Subito la corsa all’ospedale dove i medici si sono immediatamente accorti delle sue condizioni prospettate ai genitori come disperate. Il perché di questa enorme tragedia non è ancora stato chiarito ma sta prendendo piede l’ipotesi sia stato un rigurgito di latte durante il sonno ad interromperle il respiro per il tempo sufficiente a creare danni irreparabili al cervello.