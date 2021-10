Ruby ter: Guerra e Sorcinelli, cene eleganti? Non scherziamo

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 06 OTT – “Cene eleganti? Ci viene da ridere,

non scherziamo”. Così Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli,

due delle giovani che presero parte alle serate di Arcore e che

sono imputate nel caso Ruby ter assieme a Silvio Berlusconi,

hanno risposto alle domande dei cronisti al termine

dell’udienza, dopo essersi presentate in aula oggi. Entrambe

hanno detto che l’ex premier “ci ha rovinato la vita” e si sono

dette pronte a parlare durante l’esame in aula nelle prossimi

udienze.

Berlusconi non lo vedo più e non lo sento più, non mi

interessa più la sua vita – ha spiegato Alessandra Sorcinelli –

lui ha sempre cercato di risolvere solo i suoi interessi e io

sono rimasta coinvolta in questa storia e ora penserò alla mia

vita e a dimostrare la mia innocenza”. Anche Barbara Guerra si è

detta pronta a chiarire: “Parlerò in aula, anche perché chi è

imputato non viene e non ci mette la faccia, sono d’accordo col

pm Siciliano, è vecchio ma poteva presentarsi”. Qualcuna le ha

chiesto anche cosa ne pensasse dell’ipotesi di una corsa di

Berlusconi alla Presidenza della Repubblica e lei ha risposto: “Per me deve stare a casa a fare il nonno”. (ANSA).



—

