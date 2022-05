Ruby ter: pm, Berlusconi foraggiò compulsione spese Karima

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 25 MAG – “Le centinaia di migliaia di euro

che Karima spendeva le venivano consegnate, tramite il suo

legale Luca Giuliante, da Berlusconi; lei più di così non poteva

spendere, più di così c’era solo buttare i soldi dalla finestra.

Soffre in quel periodo di una vera e propria compulsione a

spendere”. Lo ha spiegato il pm di Milano Luca Gaglio nella

requisitoria del processo sul caso Ruby ter a carico di Silvio

Berlusconi, della stessa Ruby, di Giuliante e altri 26 imputati.

Ruby, ha spiegato il pm, “si incontrò con Maria Rosaria

Rossi”, senatrice, ex fedelissima del Cavaliere e imputata anche

lei, “e ricevette i soldi per andare in Messico”, assieme

all’allora fidanzato, anche lui imputato. Anche alle ragazze ex Olgettine “è stato assicurato che

sarebbero state a posto sia come reddito, con un mensile da

2.500 euro, che per un tetto, una casa, un alloggio”. Ci sono

elementi e prove, ha spiegato il pm, “che dimostrano che già dal

2011”, prima che le giovani andassero a testimoniare in aula, “esisteva un accordo corruttivo” tra l’ex premier e le ragazze “volto ad ottenere le false testimonianze di tutte le testimoni

dei Ruby 1 e 2”. Le giovani venivano “pagate anche per rendere

interviste ai media non diverse da quelle in tribunale”. (ANSA).



