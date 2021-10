Ruby ter: processo a Siena, Berlusconi e il pianista assolti

Condividi l'articolo









(ANSA) – SIENA, 21 OTT – Silvio Berlusconi e il pianista di

Arcore Danilo Mariani sono stati assolti “perché il fatto non

sussiste” al processo Ruby ter a Siena dove erano imputati per

corruzione in atti giudiziari. Così la sentenza del tribunale

dopo circa un’ora di camera di consiglio. “Grandissimo

risultato, tutti e due assolti con formula piena: sono veramente

contento. Non stupito: è il giusto epilogo di questo processo

che forse si doveva fermare un po’ prima”, ha commentato subito

dopo la lettura uno dei difensori di Berlusconi, l’avvocato

Enrico De Martino. “Ho sentito Berlusconi poco fa, è

evidentemente sollevato e soddisfatto”, ha poi riferito ai

giornalisti l’avvocato Federico Cecconi, uno dei legali del

Cavaliere parlando di “buon viatico per il futuro” circa

possibili ricadute positive sul processo Ruby ter in corso a

Milano. “E’ quello che auspichiamo – ha spiegato Cecconi –

Questa, ricordiamoci, dobbiamo considerarla un frammento di un

procedimento più ampio ma le caratteristiche, le imputazioni,

l’impostazione accusatoria era la medesima”. Quanto

all’assoluzione ha concluso: “Non si è mai sorpresi, siamo lieti

che finalmente si cominci a chiarire questa situazione che

evidentemente creava prostrazione al presidente Berlusconi.

Quindi bene così”.

Per Berlusconi e il pianista Mariani, il pm aveva chiesto una

condanna a 4 anni. (ANSA).



—

