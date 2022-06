Ruediger si presenta: “Con il Real Madrid voglio tutti i titoli”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 GIU – Antonio Ruediger da oggi è

ufficialmente un calciatore del Real Madrid. Il difensore

proveniente dal Chelsea è stato sottoposto alle visite mediche,

poi ha firmato il contratto e infine è stato presentato nel

corso di una conferenza stampa. “Hala Madrid e basta. Voglio

vincere tutto, sono qui per questo. In questo club la cosa più

importante è vincere, come è stato dimostrato nel corso dei

decenni – le parole del tedesco, con un passato anche nella Roma

-. Voglio ringraziare il presidente del Real Madrid, per avermi

dato l’opportunità di giocare in questa grande squadra: prometto

che dar tutto”.

Ruediger ha aggiunto che è “un giorno molto speciale”, sia “per me sia per la mia famiglia”. “Io in competizione con

Militao e Alaba per una maglia? E’ normale che in un club come

il Real Madrid vi sia competizione, dal momento che tanti

giocatori di qualità eccellente vestono la stessa maglia – ha

aggiunto il tedesco – ma io credo nelle mie qualità e penso solo

a migliorare. Il resto verrà dopo”. (ANSA).



