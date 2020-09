Rugani padre per la prima volta, è nato Tommaso

(ANSA) – TORINO, 18 SET – Il difensore della Juventus Daniele

Rugani, primo calciatore di Serie A positivo al Coronavirus, è

diventato padre per la prima volta. Ad annunciare la nascita di

Tommaso, sui social, sono il calciatore con la compagna, la

conduttrice tv Michela Persico. “3,4 kg di puro amore”, scrive

la neo mamma su Instagram, dove pubblica una sua foto con in

braccio il figlio e accanto Rugani.

“Bravissima e grazie per tutto questo”, è il messaggio

d’amore alla compagna del calciatore, che rivolge un pensiero al

figlio appena nato. “Proveremo a insegnarti le cose della vita,

ma la verità è che tu ci hai già insegnato cosa conta nella vita

– scrive su Instagram -. Oggi, il giorno in cui ho imparato il

vero significato della parola felicità”. (ANSA).



—

