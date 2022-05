Rugby: 19-6 al Rovigo, Petrarca Padova è campione d’Italia

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARMA, 29 MAG – Il Petrarca Padova è campione

d’Italia di rugby per la 14/a volta nella sua storia. Ha

conquistato lo scudetto del 2022 battendo il Femi Cz Rovigo per

19-6 nella finale scudetto giocata oggi al ‘Lanfranchi’ di

Parma.

In precedenza, nello stesso impianto era stata giocata la

finale per il titolo femminile, anche questa tra due squadre del

Veneto, e il Valsugana Padova aveva battuto l’Arredissima

Villorba per 27-10. Per il Valsugana è il quarto scudetto donne.

(ANSA).



