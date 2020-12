Rugby: Autumn Nations Cup, Italia ko 38-18 con il Galles

(ANSA) – ROMA, 05 DIC – L’Italia di Franco Smith chiude

l’Autumn Nations Cup 2020 al sesto posto, battuta per 38-18 dal

Galles nella giornata conclusiva al Parc-Y-Scarlets di Llanelli,

una delle capitali della tradizione rugbistica del Principato.

Per tre quarti di gara Bigi e compagni, dopo la prestazione di

Parigi, tornano a mostrare i progressi già intravisti contro

l’Inghilterra nel recupero del Sei Nazioni e confermati per

larghi tratti del match di Firenze contro la Scozia, ma pagano

un ultimo quarto di gara in cui l’esperienza gallese e alcuni

errori difensivi permetto ad Alun-Wyn Jones e compagni di

riprendere il controllo di una gara che sembrava in procinto di

scivolare loro dalle mani. (ANSA).



