Rugby, Autumn Nations: scelti gli azzurri per sfida all’ Uruguay

(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Kieran Crowley, ct della Nazionale

italiana di rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato

alle ore 14, nello stadio Lanfranchi di Parma, affronterà

l’Uruguay in una partita valida per il terzo e ultimo impegno

delle Autumn Nations Series. Tre i precedenti fra le due

squadre, con l’Italia sempre vincente; l’ultimo confronto è

stato giocato il 2 giugno 2007, a Montevideo. Sette i cambi nel

15 titolare rispetto all’ultima partita di sabato scorso a

Treviso. Triangolo allargato inedito con Padovani-Ioane-Bruno

con l’ala delle Zebre che farà l’esordio in Nazionale davanti al

pubblico di casa. Confermata la coppia di centri formata da

Morisi e Brex, mentre in mediana accanto a Paolo Garbisi ci sarà

Callum Braley.

Braam Steyn, reduce insieme a Bruno dalla vittoria contro

l’Uruguay a Padova, vestirà la maglia n.8, con capitan Lamaro e

Negri a completare il reparto. Cambia la seconda linea con Ruzza

e Fuser che scenderanno in campo dal 1′, mentre in prima linea

tornano titolari Bigi e Fischetti insieme a Nemer che sarà

schierato come pilone destro.

In panchina, insieme agli esordienti Faiva e Tavuyara, pronti

a subentrare Traoré, Ceccarelli, Sisi, Licata, Fusco e Canna.

“Abbiamo lavorato molto in settimana su analisi video e

situazioni di gioco che non ci hanno soddisfatto nell’ultimo

match. Focus sulla nostra prestazione: giocando il nostro

miglior rugby possiamo portare a casa un buon risultato”, ha

dichiarato Crowley. (ANSA).



