Rugby: Bisegni annuncia l’addio alla Nazionale

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – L’azzurro del rugby Giulio Bisegni,

trequarti delle Zebre, 16 presenze tra il 2015 ed il 2020, ha

annunciato oggi il proprio ritiro dall’attività internazionale e

quindi l’addio alla Nazionale. Il giocatore romano – classe

1992, cresciuto nella Lazio e attualmente in forza alla

franchigia federale delle Zebre – dopo una lunga riflessione ha

deciso di lasciare la maglia azzurra per concentrarsi sugli

impegni con le Zebre e sulla propria vita familiare.

“A 28 anni sento di aver dato tutto ciò che potevo alla maglia

dell’Italia – ha spiegato Bisegni -, e oggi le priorità sono

costituite dalla mia vita privata, dalle Zebre e dal

completamento del mio percorso universitario. E’ stata una

scelta difficile, ma ragionata. Ricordo perfettamente ogni

istante del mio esordio a Twickenham il 14 febbraio del 2015.

Trovarsi a 23 anni nel tempio del rugby contro una delle squadre

più forti al mondo non capita tutti i giorni. Ho amato

profondamente ogni giorno vissuto in ritiro con la maglia

azzurra, e sono grato per tutte le opportunità che mi sono state

concesse. L’ambiente della Nazionale mi ha permesso di vivere

esperienze dal punto di vista umano e professionale che

resteranno un ricordo indelebile, e ho realizzato il sogno di

partecipare ad un Mondiale. Sarò il primo tifoso degli azzurri e

sono orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo”. (ANSA).



