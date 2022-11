Rugby: Capuozzo è ‘giocatore rivelazione dell’anno’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 NOV – L’azzurro Ange Capuozzo, che

attualmente gioca in Francia nel Tolosa, è stato premiato come ‘giocatore rivelazione dell’anno ‘ per il 2022 da World Rugby,

ente internazionale della palla ovale che oggi assegna i suoi

riconoscimenti. Il 22enne italo-francese si è messo in luce da

subito, segnando due mete al suo esordio in azzurro, contro la

Scozia, in meno di 40 minuti di gioco. Due mete le ha segnate

anche nel test match dello scorso 12 novembre contro

l’Australia, contribuendo in modo decisivo al successo per 28-27

dell’Italrugby. (ANSA).



