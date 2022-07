Rugby: classifica mondiale donne; l’Italia è al sesto posto

(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Le donne meglio degli uomini.

Almeno per ciò che riguarda le nazionali italiane di rugby,

visto che le azzurre sono al sesto posto nella classifica di ‘World Rubgy’, l’ente internazionale della palla ovale, in cui

al primo posto c’è sempre l’Inghilterra. Nella stessa

graduatoria, ma al maschile e anche questa ufficializzata oggi,

l’Italia maschile è al 14/posto.

Quanto al podio femminile è immutato rispetto alla precedente ‘pubblicazione’ del ranking, visto che la Nuova Zelanda è sempre

seconda e la Francia è terza. Davanti all’Italia ci sono poi il

Canada (quarto) e gli Usa (quinti). E proprio le canadesi

saranno le prossima avversarie dell’Italrugby femminile, nel

test match di domenica a Langford. A questo proposito World

Rugby fa notare che se l’Italia eviterà la sconfitta salirà in

quinta posizione nella prossima classifica. (ANSA).



—

