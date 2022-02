Rugby: domenica Italia-Inghilterra, tre cambi nel XV azzurro

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 FEB – Il Sei Nazioni torna all’Olimpico,

con i vicecampioni del mondo dell’Inghilterra che, domenica con

inizio alle 16 (diretta su Sky Sport e Tv8), cercheranno di

dimenticare a spese dell’Italia la bruciante sconfitta nel primo

turno contro la Scozia. Ad accompagnare la nazionale con la rosa

dei Lancaster dovrebbero arrivare a Roma anche 13mila tifosi,

almeno secondo i dati di vendita di biglietti agli ospiti

registrati finora. Lo stadio sarà comunque a capienza limitata

al 50%, quindi non potrà contenere più di 34mila spettatori.

Intanto il ct azzurro Kieran Crowley studia come cercare di

limitare i danni e annuncia un XV iniziale con tre novità

rispetto a quello che ha perso a Parigi contro la Francia. Così

ci sarà il triangolo allargato formato da Padovani, Ioane e

Mori, che ritrova la maglia azzurra dal primo minuto dopo il

test match del novembre scorso a Roma contro gli All Blacks.

Confermata la coppia di centri Brex-Zanon e la mediana

Garbisi-Varney. In terza linea insieme a capitan Lamaro e

Halafihi torna nel XV titolare Braam Steyn. In seconda linea

confermato il duo Ruzza-Cannone, mentre in prima linea insieme a

Fischetti e Lucchesi scenderà in campo Pietro Ceccarelli che

conquisterà il suo diciottesimo caps azzurro, il primo da

titolare.

“La partita contro la Francia ci ha dato indicazioni sul

nostro lavoro svolto finora – spiega Crowley -. In settimana il

focus è stato posto su determinate azioni: con l’atteggiamento

giusto e maggiore precisione abbiamo la possibilità di

proseguire nel nostro percorso di crescita”.

Quanto agli inglesi, anche il tecnico della Rosa Eddie Jones

ha annunciato il XV per Roma, che sarà questo: Steward; Malins,

Marchant, Slade, Nowell; Smith, Randall; Dombrandt, Curry,

Itoje; Isiekwe, Ewels; Stuart, George, Genge. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte