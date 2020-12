Rugby: Ex giocatori con demenza contro federazione mondiale

(ANSA) – LONDRA, 09 DIC – Il campione del mondo 2003 di

rugby Steve Thompson e altri sei giocatori ai quali sono stati

diagnosticati danni cerebrali permanenti, hanno denunciato le

massime autorità della palla ovale per negligenza. I sette ex

giocatori, fra cui ci sono anche l’altro inglese Michael Lipman

e il gallese Alix Popman, sostengono che sono state le numerose

concussioni alla testa subite nel corso delle loro carriere ad

aver causato i primi segni di demenza che sono stati loro

riscontrati da recenti esami medici. “Non riesco a ricordare di

essere stato in Australia (sede del Mondiale 2003 n.d.r.) e una

sola di quelle partite, è spaventoso”, ha dichiarato Thompson,

42 anni, in riferimento agli incontri disputati nella Coppa del

Mondo 2003, vinta dall’Inghilterra di cui lui faceva parte.

“Visto cosa ho adesso . ha aggiunto – avrei voluto non diventare

mai un giocatore di rugby professionista”.

Secondo la Bbc e altre fonti, le denunce dei sette ex campioni

sono state presentate contro le federazioni rugby di Galles e

Inghilterra e contro ‘World Rugby’, ovvero l’ente mondiale che

regola questo sport.

E’ la prima volta che ex giocatori avviano una azione legale

contro i vertici del rugby: in caso di verdetto favorevole, la

Federazione Internazionale dovrebbe trovarsi costretta a

cambiare il regolamento, per fare in modo che i giocatori siano

più protetti dal rischio di concussioni cerebrali. (ANSA).



—

