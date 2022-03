Rugby: ex nazionale argentino Aramburu assassinato a Parigi

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARIGI, 19 MAR – L’ex nazionale argentino di rugby

Federico Martin Aramburu, 42 anni, terzo con i Pumas ai Mondiali

del 2007, è stato assassinato a Parigi nel corso di un alterco

in un bar. Lo si apprende da fonti vicine all’inchiesta

giudiziaria che è già stata aperta sull’accaduto. I fatti

sarebbero occorsi all’alba di oggi nella zona di Saint Germain.

Secondo una prima ricostruzione, c’è stata una lite fra due

gruppi di persone, e successivamente sarebbero stati sparati dei

colpi di arma da fuoco da un’auto, tre dei quali avrebbero

ferito mortalmente l’ex rugbista, che ha giocato otto anni a

livello professionistico in Francia e Scozia prima di ritirarsi

nel 2012. Poi Aramburu, rimasto a vivere in Francia, aveva

intrapreso una carriera come dirigente di un’organizzazione di

viaggi e turismo da e verso il Sudamerica. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte