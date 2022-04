Rugby: Fir non cambia, Zebre rimangono a Parma

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARMA, 04 APR – Si è svolta alla Cittadella del

Rugby di Parma l’assemblea societaria di Zebre Rugby Club in

presenza del presidente della Federazione Italiana Rugby Marzio

Innocenti, in qualità di legale rappresentante del Socio Unico

della franchigia.

Nel corso della discussione è stata confermata la permanenza a

Parma della franchigia federale almeno fino 30 giugno 2023 e

vengono quindi a cadere le ipotesi di spostare le Zebre in altre

sedi, come Padova o Roma. Inoltre è stato deliberato il nuovo

assetto societario, e sono state accolte le dimissioni del

consiglio di amministrazione e dell’ad Carlo Checchinato, il

quale rientrerà a pieno regime in federazione continuando a

ricoprire il suo ruolo di direttore commerciale.

Successivamente è stato nominato Amministratore Unico Michele

Dalai, che sarà affiancato da un board esterno di consulenti per

il supporto amministrativo e gestionale. Franco Tonni continuerà

invece a svolgere l’incarico di consulente dell’area tecnica

della squadra. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte