Rugby: francese Dupont è miglior giocatore dell’anno

(ANSA) – ROMA, 10 DIC – E’ il 25enne mediano di mischia

della Francia Antoine Dupont il vincitore del premio di miglior

giocatore dell’anno assegnato da ‘World Rugby’, l’ente mondiale

della palla ovale. Questo riconoscimento è l’equivalente

rugbistico del Pallone d’Oro del calcio e un francese non lo

conquistava dal 2011 quando venne assegnato a Thierry Dusautoir.

Con Dupont erano stati nominati per il premio Michael Hooper

(Australia), Maro Itoje (Inghilterra) e Samu Kerevi (Australia).

Fra le donne giocatrice dell’anno è stata proclamata l’inglese

Zoe Aldcroft, capitana nel match che la sua nazionale ha vinto

contro gli Usa per 89-0. (ANSA).



