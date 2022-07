Rugby: Georgia-Italia; Crowley, ‘è una sfida fondamentale’

Condividi l'articolo

(ANSA) – BATUMI, 08 LUG – Kieran Crowley, ct della nazionale

italiana di rugby, ha ufficializzato la formazione che domenica

alle 20 locali (le 18 italiane) affronterà la Georgia

all’Adjarabet Arena di Batumi nel terzo e ultimo test match del

Tour Estivo degli azzurri che sarà trasmesso in diretta su Sky

Sport Action.

Sarà il terzo confronto in assoluto tra le due squadre, e il

primo in Georgia, con entrambi i precedenti che sorridono

all’Italia con due vittorie nel 2003 ad Asti e nel 2018 a

Firenze con quattro mete degli azzurri.

Domenica il XV che Crowley schiererà inizialmente avrà il

triangolo allargato formato da Capuozzo, Padovani (unici

giocatori insieme a Ferrari a scendere in campo sempre dal primo

minuto in questo tour estivo) e Menoncello che viene spostato

all’ala dopo la bella prova – condita da due mete – contro la

Romania a Bucarest a inizio luglio. Conferma al centro per Zanon

– che sarà affiancato da Brex – e per la mediana che sarà

formata da Allan e Alessandro Garbisi. In terza linea – insieme

a Halafihi e Ruzza – rientra nel XV titolare Michele Lamaro che

guiderà i suoi compagni con i gradi di capitano per decima

volta. Confermati anche Fuser e Cannone in seconda linea mentre

in prima linea, insieme a Lucchesi e Ferrari, torna in campo dal

primo minuto Fischetti.

“Conosciamo il valore di questa partita per noi e la Georgia

(che aspira a prendere il posto degli azzurri nel 6 Nazioni, dal

2025 ndr) – il comento di Crowley -. Sarà un match fondamentale,

e abbiamo preparato questo tour focalizzandoci step by step su

ogni partita. Il nostro percorso di crescita è in piena

evoluzione e domenica vogliamo proseguire con una prestazione di

alto livello”. (ANSA).



—

