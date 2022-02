Rugby: Italia a Dublino, Crowley lancia Bruno e Marin

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 FEB – La nazionale italiana di rugby è

partita dall’aeroporto di Ciampino per Dublino dove domenica

con inizio alle 16 (ora italiana), affronterà l’Irlanda

all’Aviva Stadium per la terza giornata del Sei Nazioni 2022.

All’arrivo in pullman nello scalo romano, la nazionale, sotto

la guida del ct Kieran Crowley, e lo staff sono stati accolti e

assistiti nel settore Aviazione generale del ‘G.B.Pastine’ dal personale della società di gestione Aeroporti di Roma, che

sostiene gli azzurri per i match del torneo, come testimoniano

i maxi schermi allestiti da Adr nei due aeroporti della

Capitale.

Per il match di domenica, l’Italia dovrà fare a meno di Callum Braley, mediano di mischia del Benetton, alle prese con

un risentimento muscolare al polpaccio sinistro che gli ha

impedito di prendere parte alla trasferta in Irlanda. Sarà il

confronto n.34 tra le due squadre. Nel XV azzurro il triangolo allargato sarà formato da

Padovani, Bruno – al primo cap nel Sei Nazioni – e Ioane,

quest’ultimo schierato dall’inizio per la seconda volta dopo la

vittoria contro l’Uruguay dello scorso novembre a Parma. Inedita

la coppia di centri, formata da Brex e Marin che farà il suo

debutto da titolare, mentre viene confermata la mediana

Garbisi-Varney. In terza linea – insieme a capitan Lamaro e

Halafihi – scenderà in campo Giovanni Pettinelli, entrato in

pianta stabile a far parte del gruppo azzurro. Conferme in

seconda linea per Ruzza e Cannone così come la prima linea che

sarà formata da Ceccarelli-Lucchesi-Fischetti.

In panchina, pronti a subentrare a gara in corso, Faiva,

Nemer, Pasquali, Sisi, Zuliani, Steyn, Fusco e Zanon. Arbitrerà

il match il georgiano Nika Amashukeli. (ANSA).



