Rugby: Italia-Argentina; Lamaro, migliorare dopo All Blacks

(ANSA) – TREVISO, 12 NOV – Reduce dalla sfida impossibile di

Roma contro gli All Blacks, la nazionale italiana di rugby

affronta domani a Treviso il suo secondo test autunnale, quello

contro i Pumas dell’Argentina, team che da anni fa parte

dell’eccellenza mondiale, tanto da essere stato ammesso nel

Championship in cu prima si sfidavano solo Nuova Zelanda,

Australia e Sudafrica. E’ quindi un compito niente affatto

facile (oltretutto, i Pumas schiereranno il oro XV titolare)

quello che attende gli azzurri, che oggi hanno svolto

l’allenamento di rifinitura, ma il capitano Michele Lamaro è

fiducioso.

“Sì, è vero, l’Argentina si presenterà nella sua versione

migliore – dice Lamaro – e contro alcuni di loro ho già giocato

a livello di nazionali giovanili. Ogni match ha sempre una

storia da raccontare e rispetto agli All Blacks ci sarà

certamente meno pubblico, visto che passiamo dall’Olimpico a

Monigo. Quindi ovviamente il ‘contorno’ sarà diverso”. ” “L’Argentina è una squadra composta da giocatori che, come noi

italiani – aggiunge Lamaro – sente molto l’attaccamento alla

maglia, e ai colori. Sarà una sfida molto fisica e mentale, Il

nostro obiettivo rimane quello della prestazione e di migliorare

quella della settimana scorsa. Bisogna restare concentrati con

l’obiettivo di migliorare quanto fatto finora”. E come è stata

preparata la sfida agli argentini? “Il focus durante la

settimana è stato improntato sull’aspetto mentale – risponde -.

L’Argentina è una squadra che non molla mai, e contro la Francia

lo ha dimostrato nuovamente confermandosi come una squadra

temibile”.

Poi una battuta su Thomas Gallo, compagno di squadra di Lamaro

nel Benetton ma avversario nella sfida di domani: “ci siamo

sentiti subito dopo il match di sabato scorso. Siamo amici e

sarà strano affrontarci sul campo da avversari”. (ANSA).



