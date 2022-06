Rugby: Italia prepara test estivi, Crowley “avanti con crescita”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 GIU – “E’ il primo tour in quattro anni, il

primo per 26 atleti sui 33 che compongono la rosa. Ma, per noi,

è soprattutto l’opportunità di continuare la strada che abbiamo

intrapreso un anno fa qui a Pergine, continuare a seguire il

nostro percorso, il nostro processo”. Il ct neozelandese

dell’Italrugby, Kieran Crowley, non ha cambiato approccio a

pochi giorni dalla partenza per Lisbona, dove sabato prossimo si

terrà il primo dei test estivi che prevedono anche i match con

la Romania e la Georgia.

“Il nostro obiettivo è costruire sulle fondamenta che abbiamo

posto col Sei Nazioni. Molti ritengono inaspettata la vittoria

in Galles nel Sei Nazioni ma se ripenso alla crescita in

moltissime aree del nostro gioco nell’inverno scorso credo che i

progressi siano stati costanti – ha proseguito dal ritiro di

Pergine Valusagana -. Ora ci si aspetta che l’Italia vinca

agevolmente queste tre prossime partite, ma noi dobbiamo

approcciarle tutte al meglio, fare le stesse cose, sempre nel

migliore dei modi. Ora avremo la chance di vedere un po’ di

nuovi giocatori”. “Nelle partite con Portogallo e Romania ci

sarà per tutti una chance per scendere in campo – ha annunciato

Crawley – e, per noi tecnici, di imparare a conoscere ancora

meglio questi giocatori. Pensiamo a una partita alla volta, a

cominciare da Lisbona. Il Portogallo rispetto a Romania e

Georgia muove molto più il pallone, sta lottando per un posto ai

Mondiali, e vorrà dimostrare di meritare quel palcoscenico”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte