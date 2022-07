Rugby: Mondiali; Namibia qualificata, sarà in girone Italia

Condividi l'articolo

(ANSA) – AIX-EN-PROVENCE, 10 LUG – La Namibia si è

qualificata, per la sesta volta consecutiva, per i Mondiali di

rugby, che si svolgeranno l’anno prossimo in Francia. Lo ha

fatto battendo il Kenya per 36-0 nella finale delle

qualificazioni africane. L’anno prossimo, nel torneo iridato, i

namibiani giocheranno nel gruppo A, con Nuova Zelanda, Francia,

Italia e Uruguay.

Quanto ai ‘Simba’ del Kenya, rimane loro un’ultima possibilità

di partecipare ai Mondiali se vinceranno il torneo di

ripescaggio che disputeranno assieme a Portogallo, Cile o Usa e

Hong Kong o Tonga. (ANSA).



