Rugby, morto ex nazionale Camiscioni

(ANSA) – SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 28 AGO – E’ morto oggi

all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto

l’ex rugbista Pierluigi Camiscioni, aveva fatto parte della

nazionale azzura e aveva indossato la maglia dell’Aquila Rugby e

dell’Algida Rugby Roma. Aveva 67 anni. Camiscioni è stato anche

stuntman, facendo da controfigura a Bud Spencer in vari film.

Interrotta l’attività sportiva e cinematografica, si è dedicato

alla promozione di San Benedetto del Tronto con l’organizzazione di eventi sportivi e occupandosi

dell’accoglienza turistica. Il sindaco di San Benedetto

Pasqualino Piunti in serata ha espresso il cordoglio della

cittadinanza: “Resterà nella città il ricordo di una persona a

cui piaceva la vita e che non faceva mistero di amarla

profondamente”. (ANSA).



—

