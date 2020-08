Rugby: Pro14; Benetton-Zebre 13-17

(ANSA) – TREVISO, 21 AGO – Dopo cinque e mesi e mezzo di ‘astinenza’ causa pandemia, in Italia è tornato il rugby

giocato, con la sfida fra le due franchigie italiane, Benetton Zebre, del Guinnes Pro 14, l’ex lega celtica. A vincere sono

state le Zebre, per 17-13. Sebbene a porte chiuse, lo stadio

Monigo di Treviso ha quindi fatto da palcoscenico alla ripresa

ufficiale post Covid-19 del Guinness Pro 14 per il 14/o turno

del campionato, primo dei due derby contro le Zebre che

chiuderanno la stagione 2019-2020 della competizione celtica.

Il primo tempo dei Leoni veneti non è dei migliori, con Sgarbi

e compagni che accusano i lunghi mesi di stop. Nella ripresa i

biancoverdi – quest’oggi in maglietta multicolore – lottano,

cercano la rimonta ma non trovano la rimonta e sono le Zebre a

vincere 17-13. Queste le marcature: : 2? p. Garbisi, 21? meta

Boni tr. Canna, 38? p. Canna; 44? p. Garbisi, 64? meta Tuivaiti

tr. Rizzi, 80? meta Riera tr. Keatley. (ANSA).



—

