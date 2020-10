Rugby: Recuperi 6 Nazioni; cominciato ritiro Italia

(ANSA) – ROMA, 11 OTT – E’ cominciato niziato presso l’NH

Collection Vittorio Veneto di Roma il raduno della nazionale

italiana di rugby in vista dei due recuperi del Sei Nazioni 2020

in calendario sabato 24 ottobre all’Aviva Stadium di Dublino

contro i padroni di casa dell’Irlanda e sabato 31 ottobre –

quinta ed ultima giornata del torneo – in programma allo Stadio

Olimpico di Roma alle 17.45 contro l’Inghilterra, match

quest’ultimo che verrà giocato a porte chiuse.

Sono tre le novità nella rosa dell’Italrugby: infatti torna a

far parte del gruppo Tiziano Pasquali, pilone del Benetton

Rugby, che ha disputato il Mondiale dell’anno scorso in

Giappone. Si rivede anche Antonio Rizzi, mediano di apertura

delle Zebre già convocato in altre occasioni dal ct Franco

Smith. Prima volta assoluta con la nazionale maggiore per

Cristian Stoian, seconda linea classe 1999 in forza alle Fiamme

Oro Rugby e permit player con le Zebre, protagonista in passato

con la Nazionale Italiana Under 20.

Assenti Minozzi e Traorè: l’estremo padovano è attualmente

impegnato con gli Wasps nella lotta al titolo in Premiership,

mentre il pilone azzurro ha riportato un infortunio nell’ultimo

match in Guinness Pro14 del Benetton. (ANSA).



