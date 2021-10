Rugby: scelta Roma per Italia-All Blacks del 6 novembre

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 04 OTT – Si giocherà il 6 novembre a Roma, con

inizio alle 14, Italia-Nuova Zelanda, il primo dei tre test

match che l’Italia del rugby giocherà nel prossimo mese. La

scelta della sede della sfida con i Tutti Neri è stata

ufficializzata oggi dalla Fir.

Questa partita sarà anche la prima del nuovo ct, il

neozelandese Kieran Crowley, sulla panchina degli azzurri.

Così l’ex stremo degli All Blacks, con cui vinse i Mondiali del

1987, debutterà proprio contro la nazionale del suo paese, e in

cui ha giocato. Sarà la quarta volta che la Nuova Zelanda

giocherà a Roma, dopo le sfide del 2012, 2016 e 2018 Per gli altri due test ‘novembrini’ la Fir ha scelto Treviso

(dove gli azzurri mancano da venti anni) per Italia-Argentina di

sabato 13 novembre e Parma per Italia-Uruguay del 20 novembre.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte