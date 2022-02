Rugby: Sei Nazioni, ct Francia positivo al Covid

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – ROMA, 04 FEB – Fabien Galthié, il ct della

Francia, non guidera’ dalla panchina la sua nazionale contro

l’Italia nel match di esordio degli azzurri al Sei Nazioni 2022

di rugby. Il tecnico ha infatti annunciati di essere risultato

positivo a un test Covid.

Il responsabile tecnico dei Bleus non sarà quindi allo Stade

de France domenica pomeriggio a guidare i suoi Bleus nella sfida

contro gli Azzurri di Kieran Crowley. A prendere il suo posto,

al comando della formazione con Dupont e soci, sarà il suo

assistente Raphaël Ibañez. Nel tweet pubblicato questa mattina,

Galthiè ha reso noto di avere dei leggeri sintomi, di essere in

isolamento e di continuare la sua attività in remoto affidandosi

al suo staff. (ANSA-AFP).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte