Rugby: test match; Georgia-Italia 28-19

(ANSA) – BATUMI, 10 LUG – La Georgia ha battuto l’Italia
28-19 (19-13) nell’ultimo dei tre test match del tour estivo
degli azzurri, che in precedenza avevano vinto contro Portogallo
e Romania. Questi i marcatori: nel pt 11′ m. Todua (5-0); 14′ m.
Abzhandadze tr. Abzhandadze (12-0); 20′ m. Menoncello tr. Allan
(12-7); 27′ cp. Allan (12-10); 33′ cp. Allan (12-13); 36′ m.
Abzhandadze tr.
Abzhandadze (19-13); nel st 11′ cp. Allan (19-16); 15′ cp.
Abzhandadze (22-16); 31′ cp. Aprasidze (25-16); 32′ cp. Allan
(25-19); 38′ cp. Abzhandadze (28-19) (ANSA).
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