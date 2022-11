Rugby: verso Italia-Samoa; Garbisi, in coppia con Allan?Bene

Condividi l'articolo

(ANSA) – VERONA, 02 NOV – “Quella di sabato contro Samoa

sarà una sfida interessante, perchè in passato avevo giocato a

primo centro solo occasionalmente, e mai in un campionato con la

fisicità ed il tasso tecnico di quello francese, il Top14. E’

stato molto stimolante, ma sono felice di essere considerato

un’apertura qui in Nazionale, è il ruolo dove sento di poter

garantire il miglior contributo alla causa azzurra”. Dal ritiro

dell’Italrugby a Verona, in vista del match di Padova contro i

samoani, parla Paolo Garbisi, mediano d’apertura azzurro e

campione di Francia con il Montpellier che, dopo averlo

utilizzato nella scorsa stagione con la maglia numero dieci,

nelle ultime otto uscite del massimo campionato transalpino lo

ha spostato a primo centro, sfruttando le sue doti di playmaker

in coppia con l’apertura.

“Qui a Verona sto ritrovando gli automatismi per performare al

meglio sabato contro Samoa, se mi verrà data l’opportunità”,

dice ancora Garbisi, che potrebbe trovarsi a giocare in coppia

con un altro playmaker, Tommaso Allan. “Abbiamo giocato un po’

insieme questa estate in tour, quando lui giocava dieci ed io

primo centro – dice ancora -. Avere in campo due mediani

d’apertura di formazione apre maggiori opzioni in attacco e nel

gioco al piede, è una situazione interessante e se dovessimo

essere entrambi in campo dall’inizio credo che potremo

rappresentare un’arma in più, creando più possibilità offensive

e nel kicking-game generale. Chi piazzerà? Decideremo una volta

che conosceremo la formazione, siamo entrambi due buoni

calciatori, anche qui le opzioni non mancheranno”.

Dopo il test match contro Samoa, per le ‘Autumn Series’, gli

azzurri giocheranno contro l’Australia (Firenze, 12 novembre) e

i campioni del mondo del Sudafrica (Genova, 19 novembre).

(ANSA).



