Rugby: World rugby vieta maglie rosse e verdi dal 2027

(ANSA) – ROMA, 06 OTT – La World Rugby, ente mondiale della

palla ovale, vieterà a partire dalla Coppa del Mondo del 2027 le

partite fra squadre con maglie di colore rosso e verde, con

l’obiettivo di aiutare le persone con deficit di visione del

colore. Lo riporta il sito del quotidiano inglese The Guardian.

Il Galles o l’Irlanda dovrebbero quindi cambiare maglia se

sorteggiati per sfidarsi nel torneo iridato o nei march del Sei

Nazioni, e si può già prevedere che ci saranno furiose polemiche

al riguardo perché nel rugby la tradizione conta molto e appare

molto difficile, ad esempio, che l’Irlanda possa rinunciare alle

tradizionale casacche verde che, da sempre, ne hanno

caratterizzato la storia. Idem per il rosso del Galles.

Sono 300 milioni nel mondo le persone colpite da questo

problema alla vista, che affligge un uomo su 12 e una donna su

200. Il daltonismo rosso-verde è la forma più comune, vissuta da

circa l’8% dei tifosi di rugby maschi e dallo 0,5% delle tifose.

World Rugby ha identificato sette aree che possono creare

problemi alle persone daltoniche: le divise, i colori delle

attrezzature, le informazioni su stadio e biglietti, la

copertura televisiva, i problemi sul posto di lavoro e le

informazioni esterne come sponsorizzazioni e servizi di

emergenza.

“Il daltonismo è ampiamente frainteso e le sfide per coloro

che giocano, allenano, arbitrano e supportano il nostro sport

sono spesso trascurate”, aveva detto il mese scorso “come

persona che vive la questione in prima persona” sir Bill

Beaumont, presidente di World Rugby, annunciando nuove misure in

occasione della giornata di sensibilizzazione dei daltonici.

In Italia la Serie A italiana ha messo al bando dalla

stagione 2022/2023 le maglie verdi ma per “chiarezza

televisiva”. Alcuni club, come Sassuolo e Avellino, hanno il

verde come proprio colore sociale. Il Venezia neopromosso in

serie A ha così deciso di bandirlo dalla propria prima maglia,

che ora è nera. (ANSA).



