Rugby: XV dell’anno donne, c’è l’italiana Beatrice Rigoni

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 DIC – La nazionale italiana di rugby

maschile perde colpi, e colleziona sconfitte, quella femminile,

invece, continua a progredire e a meritare attenzione. Così oggi

arriva anche la ‘nomination’ da parte di ‘World Rugby’, ente

mondiale della palla ovale, di Beatrice Rigoni, centro azzurro,

26 anni e 49 presenze nell’Italrugby femminile, nel XV ideale

dell’anno, il ‘Dream Team 2021’ di cui fanno parte anche 6

giocatrici francesi, 5 inglesi, una gallese, una neozelandese e

una canadese.

E’ un riconoscimento che arriva a conclusione di un anno

importante per il rugby femminile italiano che ha vissuto il suo

momento più alto con la qualificazione delle azzurre ai Mondiali

del prossimo anno in Nuova Zelanda, dopo aver vinto il torneo

delle qualificazioni giocato al Lanfranchi di Parma lo scorso

settembre 2021 contro Scozia, Irlanda e Spagna.

Beatrice Rigoni, veneta di Abano Terme, ex Petrarca Padova e

poi Valsugana con cui ha vinto tre scudetti, ha già partecipato

a un’edizione dei Mondiali, quella del 2017 in Irlanda, ed è uno

dei pilastri della squadra del ct Andrea Di Giandomenico,

essendo scesa in campo dal primo minuto nelle ultime 17 gare

disputate. In maglia azzurra ha messo insieme 73 punti segnando

12 mete, due delle quali decisive nella vittoria contro la

Scozia per 41-20 a Glasgow nel 6 Nazioni donne 2021.

“Sono davvero emozionata nel ricevere questo riconoscimento che

arriva a conclusione di un anno difficile quanto importante per

la Nazionale Femminile – il commento dell’azzurra dopo la ‘nomination’ -, che è riuscita a centrare per la seconda volta

consecutiva la qualificazione alla Rugby World Cup. E’ un premio

che voglio condividere con tutte le mie compagne: senza il loro

sostegno, e quello dello staff, probabilmente non sarei la

giocatrice che sono ora”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte