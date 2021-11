Rugby: Zebre di Parma bloccate in albergo in Sudafrica

Condividi l'articolo

I giocatori e lo staff delle Zebre Rugby, la franchigia basata a Parma che gioca nello United Rugby Championship, campionato del quale fanno parte anche squadre sudafricane, gallesi, irlandesi e scozzesi, sono bloccati in albergo a Città del Capo, in attesa di rientrare in Italia, vista l’evoluzione della situazione Covid in Sudafrica.

Le Zebre sono partite mercoledì per il Sudafrica dove era prevista una mini-tournée di due settimane: avrebbero dovuto giocare sabato a Città del Capo contro gli Stormers e il 3 dicembre a Durban contro gli Sharks. (ANSA).



