Rugby:denuncia Traorè; Fir, razzismo non ha alcun ruolo in sport

(ANSA) – ROMA, 21 DIC – “La Federazione italiana rugby

ribadisce il proprio impegno verso un gioco pienamente

inclusivo, accogliente ed estraneo a qualunque forma di

discriminazione razziale”. Così la Fir in merito alla denuncia

di un regalo a sfondo razzista ricevuto dal pilone della

Benetton Rugby e della nazionale, Cherif Traorè. “Razzismo,

intolleranza e ogni tipo di pregiudizio – sottolinea le

federugby – non hanno e non devono avere alcun ruolo nello sport

e nella società civile. La Federazione italiana rugby ribadisce

piena fiducia nell’operato della Benetton Rugby e nella coerenza

della franchigia con i valori fondanti del gioco”. (ANSA).



