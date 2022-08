Rushdie: aggressore si dichiara di nuovo non colpevole

Condividi l'articolo

(ANSA) – WASHINGTON, 18 AGO – L’aggressore di Salman Rushdie

si è dichiarato di nuovo non colpevole per il reato di tentato

omicidio di secondo grado. Il 24enne Hadi Matar è comparso in

tribunale dopo essere stato incriminato da un grand giurì. Si

era già dichiarato non colpevole sabato.

Matar è arrivato in tribunale ammanettato, con indosso la

divisa carceraria a strisce bianche e nere, e una mascherina

per il Covid. Per tentato omicidio di secondo grado rischia fino

a un massimo di 25 anni. La prossima udienza del processo per

l’aggressione a Rushdie si terrà il 22 settembre sempre a

Mayville, nello Stato di New York. (ANSA).



