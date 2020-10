Russia: bandiera Lgbt su sedi governo,30 giorni a Pussy Riot

(ANSA) – MOSCA, 10 OTT – Il tribunale Meshanski di Mosca

ha condannato a 30 giorni di reclusione l’attivista della band

anti-Putin Pussy Riot Aleksandr Sofeev per aver isstato delle

bandiere arcobaleno sulle facciate di alcuni palazzi del potere

in Russia assieme ad altri membri del gruppo per il 68/o

compleanno di Vladimir Putin. Lo riporta la testata online

Meduza. Altri quattro attivisti fermati nei giorni scorsi sono

stati rilasciati, ma Sofeev è stato riconosciuto colpevole di “reiterate violazioni delle modalità di svolgimento delle

iniziative pubbliche” per aver partecipato a febbraio a una

manifestazione davanti al palazzo della Duma.

Il 7 ottobre, per il 68/o compleanno di Putin, gli attivisti

di Pussy Riot hanno piazzato le bandiere arcobaleno

dell’orgoglio Lgbt sulle facciate del quartier generale

dell’intelligence russa, della Corte Suprema,

dell’amministrazione presidenziale, del comando di polizia del

distretto moscovita di Basmanny e del ministero della Cultura

chiedendo la fine della discriminazione degli omosessuali, la

legalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso e

un’indagine sulla denuncia di rapimenti e uccisioni dei membri

della comunità Lgbt in Cecenia. (ANSA)

—

