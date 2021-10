Condividi l'articolo









– Il ministero della Salute della regione russa di Ryazan ha confermato la morte di 15 persone in un incendio in una fabbrica di polvere da sparo nel distretto Shilovsky: lo riporta il gruppo operativo del governo regionale, ripreso dall’agenzia Interfax.

“Quindici persone sono morte in un incendio nello stabilimento Elastik nella cittadina di Lesnoi, nel distretto Shilovsky”, riferisce il rapporto citato da Interfax.

