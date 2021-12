Russia manderà nello spazio il miliardario giapponese Maezawa

Condividi l'articolo

La Russia invierà mercoledì il miliardario giapponese Yusaku Maezawa alla Stazione Spaziale Internazionale in una mossa che segna il ritorno di Mosca al settore del turismo spaziale, ora in forte espansione dopo una pausa decennale. Maezawa, uno degli uomini più ricchi del Giappone, 46 anni, decollerà dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan a bordo di una navicella spaziale Soyuz battente bandiera giapponese, accompagnato dal suo assistente Yozo Hirano, un produttore cinematografico che documenterà il viaggio per il canale YouTube di Maezawa e i suoi 754.000 iscritti.

La missione porrà fine a una pausa decennale nel programma di turismo spaziale russo che non accetta turisti dal 2009: l’ultimo passeggero era stato in quell’anno il co-fondatore canadese del Cirque du Soleil Guy Laliberte. In ottobre l’agenzia spaziale russa Roscosmos aveva però inviato sulla Iss l’attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko per girare le scene del primo film in orbita nel tentativo di battere un progetto rivale di Hollywood.

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa è un appassionato di spazio, famoso quale mecenate di arte moderna. Fondatore del più grande sito commerciale di moda online del Giappone, è la trentesima persona più ricca del Paese, secondo la rivista economica Forbes. Tuttavia è ben lontano dall’immagine tradizionale dell’ uomo d’affari giapponese: il suo account twitter è @yousuck2020, un gioco di parole sul suo nome, ed è seguito da più di 10 milioni di persone. Ed è un grande spendaccione, in particolare quando si tratta delle sue due passioni: l’arte moderna e i viaggi nello spazio.

È salito agli onori delle cronache nel 2017 per aver sborsato ben 110,5 milioni di dollari per il dipinto di Jean-Michel Basquiat del 1982 “Untitled”, una testa simile a un teschio in olio, acrilico e vernice spray su una tela gigante. Era un prezzo record, ma Maezawa insiste sul fatto che è solo un “collezionista ordinario” che compra pezzi “semplicemente perché sono belli”.

Quanto abbia speso per la sua prossima avventura spaziale non è chiaro, poiché il prezzo è stato tenuto segreto, sebbene viaggi simili siano costati milioni di dollari. Ma è improbabile che il costo intacchi molto il patrimonio netto di 1,9 miliardi di dollari che si stima che Maezawa abbia accumulato attraverso la sua azienda Zozo, precedentemente nota come Start Today, che gestisce il popolare sito di moda online ZOZOTOWN. Maezawa è arrivato in Kazakistan per l’addestramento spaziale a novembre e ha affermato di “non avere paura o preoccupazioni” per il viaggio.

