Russia: Tass, ‘arrestato ex dipendente ambasciata Usa’

(ANSA) – MOSCA, 15 MAG – I servizi di sicurezza russi (Fsb)

avrebbero accusato un ex funzionario dell’ambasciata americana

in Russia di “collaborazione su base riservata con uno Stato

estero o un’organizzazione internazionale o straniera”: lo

riferisce l’agenzia di stampa statale russa Tass citando fonti

nelle forze dell’ordine russe secondo cui la persona accusata si

troverebbe in custodia cautelare dopo essere stata arrestata. Le

presunte accuse rivolte all’ex funzionario dell’ambasciata

americana non sono verificabili in modo indipendente né sono

verificabili le dichiarazioni della Tass.

Le relazioni tra Mosca e gli Stati Uniti sono piuttosto tese

e si sono ulteriormente deteriorate dopo l’inizio dell’invasione

dell’Ucraina da parte delle truppe russe. Negli ultimi anni si

sono registrati diversi casi di cittadini americani arrestati in

Russia con accuse che Washington ritiene di matrice politica.

(ANSA).



