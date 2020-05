Russiagate: colpo di scena nel caso Flynn, cadono le accuse

Il Dipartimento di giustizia americano ha lasciato cadere le accuse contro l’ex consigliere alla sicurezza nazionale Michael Flynn, coinvolto nel Russiagate e messo in stato di accusa dal procuratore speciale Robert Mueller. Un vero e proprio colpo di scena, dopo che Flynn si era dichiarato colpevole di aver mentito all’Fbi a proposito dei cuoi contatti segreti con un diplomatico di Mosca. La decisione e’ arrivata dopo che lo scorso mese Donald Trump aveva detto di considerare la grazia per il suo ex consigliere.

Donald Trump si e’ detto molto felice per il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, dopo che il dipartimento di giustizia ha lasciato cadere il procedimento nei suoi confronti.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte