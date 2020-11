Russiagate: Schiff, grazia a Flynn ennesimo abuso Trump

(ANSA) – WASHINGTON, 26 NOV – “Donald Trump ha abusato

ripetutamente del potere di grazia ricompensando gli amici e

proteggendo coloro che hanno insabbiato per lui. Questa volta

grazia Michael Flynn, che ha mentito per nascondere i suoi

rapporti con i russi. Non è una sorpresa che Trump se ne andrà

come è entrato. Corrotto sino alla fine”: lo twitta il deputato

dem Adam Schiff, presidente della commissione intelligence della

Camera, commentando la grazia di Donald Trump al suo ex

consigliere per la sicurezza nazionale, coinvolto nel

Russiagate. (ANSA).



