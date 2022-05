Ryder Cup 2023:-500 giorni,Gualtieri e Zingaretti “evento super”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 MAG – Scorre il countdown per la Ryder Cup

2023. Mancano 500 giorni alla sfida tra Europa e Usa che, per la

prima volta nella sua storia, dal 29 settembre al primo ottobre

del prossimo anno si giocherà in Italia e sul percorso del Marco

Simone Golf & Country Club di Roma. Un grande evento sportivo,

ma anche un volano per il turismo come sottolineato dal sindaco

di Roma, Roberto Gualtieri, e dal presidente della Regione

Lazio, Nicola Zingaretti.

“Mancano 500 giorni alla Ryder Cup 2023. Roma non vede l’ora di

ospitare il più prestigioso trofeo internazionale di golf. Un

evento così eccezionale che sarà anche grande volano per il

turismo. Roma sarà pronta al meglio per essere ancora una volta

leader dello sport mondiale”, le dichiarazioni di Gualtieri.

“Ryder Cup 2023: -500 giorni a un grande evento di sport e

turismo. Una grande scommessa in cui crediamo. Dal primo momento

al fianco degli organizzatori per vincere la candidatura e ora

tutti insieme uniti per fare del Lazio una meta del golf

mondiale”, il tweet di Nicola Zingaretti.

Roma è pronta a godersi lo show del golf. Dove il team Europe,

guidato dallo svedese Henrik Stenson, giocherà sotto un’unica

bandiera. Un messaggio di speranza e unione, oltre lo sport.

(ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte