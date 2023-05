Ryder Cup, Couples quarto vicecapitano degli Usa

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 MAG – Dopo Steve Stricker, Davis Love III e

Jim Furyk, ecco Fred Couples. Vincitore del The Masters nel

1992, è stato scelto da Zach Johnson come quarto vicecapitano

degli Usa alla Ryder Cup di Roma, in programma dal 29 settembre

all’1 ottobre prossimi sul percorso del Marco Simone Golf &

Country Club. Campione Major, giocatore dell’anno sul PGA Tour

sia nel 1991 che nel 1992, in carriera ha giocato cinque volte

la Ryder Cup (1989, 1991, 1993, 1995 e 1997).

“Ha una capacità unica di relazionarsi e va d’accordo con ogni

giocatore, indipendentemente dalla loro età. Tutti lo rispettano

e ammirano, c’è un motivo se ha ricoperto la carica di

vicecapitano già tre volte. So che farà di tutto per aiutare la

nostra compagine ad avere successo in Italia”. Questo il

benvenuto di Zach Johnson, capitano del team Usa, a Fred

Couples. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte