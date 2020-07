S. Cecilia: le sinfonie 4 e 7 per il Festival Beethoven

(ANSA) – ROMA, 11 LUG – Le sinfonie n.4 e 7 dirette da

Antonio Pappano sono al centro del secondo appuntamento proposto

lunedí 13 luglio alle 21 dall’Accademia Nazionale di Santa

Cecilia all’ aperto nella Cavea dell’ Auditorium per il Festival

Beethoven, dedicato all’esecuzione integrale dei nove capolavori

del musicista tedesco per i 250 anni della sua nascita. La

serata si apre con la Quarta Sinfonia che fu completata

nell’arco di pochi mesi nel 1806 mentre Beethoven era ancora

immerso nella composizione della Quinta. Il confronto con

l’Eroica – che la precede – e la monumentale Sinfonia n. 5,

evidenzia il carattere leggero, di intrattenimento di questa

sinfonia, che Robert Schumann definì una “slanciata ragazza

greca tra due giganti nordici”. Nella seconda parte del

concerto, il maestro anglo italiano guiderà l’ orchestra in una

delle più amate sinfonie di Beethoven, la Settima, che già alla

prima esecuzione, all’Università di Vienna per i soldati

austriaci e bavaresi reduci dal campo di battaglia, stupì e si

fece apprezzare, anche se per la critica del tempo conteneva

troppi elementi estrosi e stravaganti. Per Wagner questa

sinfonia era “l’apoteosi della danza nella sua essenza più

sublime” e sicuramente il ritmo è alla base di tutta la

composizione. La Settima è stata spesso usata come nel cinema:

nel film di Tom Hopper ”Il discorso del Re”, resta

indimenticabile il discorso radiofonico alla nazione che Giorgio

VI scandisce -nel film- proprio sul crescendo dell’Allegretto

del secondo movimento. (ANSA).



