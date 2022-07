Sacchi, squadre-coraggio rafforzano il calcio italiano

Condividi l'articolo

(ANSA) – CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 09 LUG – “Il calcio

italiano è come l’Italia, sempre indietro. Sta succedendo però

una cosa strana. Quelli che hanno più coraggio, che sottintende

tuttavia preparazione, sono le ‘piccole’ squadre come Sassuolo,

Atalanta, Verona, che giocano davvero un calcio da

protagoniste”. Lo ha detto l’ex tecnico del Milan e della

Nazionale Arrigo Sacchi protagonista a Castiglion Fiorentino

(Arezzo) del salotto letterario Santucce Storm Festival dove ha

presentato i suoi libri ‘La coppa degli immortali’ e ‘Calcio

totale’. Sacchi ha raccontato i successi con il Milan, la

trasferta americana con la Nazionale ma anche del momento della

sua vita in cui ha dovuto smettere con il calcio perché non più

in grado di gestire lo stress. “Non ho alcun rammarico perché mi

sono impegnato al massimo e questo fa stare bene, c’è

correlazione tra impegno e benessere. Lo stress può essere

positivo ma solo se gestito bene”. Dunque, sul calcio di oggi

non ha dubbi: “Deve essere più coraggioso. Io vengo dalla

fabbrica dove sono dovuto andare in fretta per la morte di mio

padre e ho sempre applicato i principi di lavoro e coraggio. Il

paese dove risiedo ha raddoppiato gli abitanti grazie a giovani

stranieri che, se instradati bene, potrebbero rappresentare

davvero una grossa risorsa sportiva”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte