Sacmi: cresce occupazione, +4.650

Volumi per oltre 1,25 miliardi di euro, occupazione in crescita (4.650 persone), patrimonio netto pari a 676 milioni di euro. È quanto emerge dal bilancio 2019 del Gruppo Sacmi, fornitore di macchine e impianti completi per l’industria della ceramica, dei metalli, del confezionamento e per produzione di contenitori in plastica, presentato all’assemblea dei soci della capogruppo, Sacmi Imola.

“Il Gruppo Sacmi mantiene nel 2019 le proprie quote di mercato – ha detto il presidente Paolo Mongardi – e questo nonostante il forte rallentamento della domanda globale che ha penalizzato, in particolare, il settore delle forniture per ceramica”. Un rallentamento che ha riguardato Italia e Europa, ma anche Cina e Far East, con crescita al di sotto delle aspettative in quasi tutti i settori.

“La situazione di incertezza – sottolinea Mongardi – si è manifestata ben prima dell’attuale scenario legato all’emergenza sanitaria. Questo ci ha portato, da un lato, ad un forte committment sui nostri settori core, ceramica e packaging, per qualificare ancora di più l’offerta. Dall’altro, ha reso necessario un ripensamento della nostra organizzazione, per essere ancora più vicini ai nostri clienti con prodotti e servizi ad alto valore aggiunto”. E quindi: pacchetti di assistenza remota, nuovi servizi capaci di accompagnare il cliente lungo tutta la vita utile della macchina e dell’impianto ed anche oltre.



